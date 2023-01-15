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مدة الفيديو 01 minutes 59 seconds
01:59
ربما يصلح للعيش.. وكالة ناسا تكتشف كوكبا بحجم الأرض
أعلنت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” (NASA) اكتشاف كوكب يماثل حجمه حجم كوكب الأرض، مشيرة إلى أنه يدور حول نجم على بعد نحو 100 مليون سنة ضوئية من الأرض.
15/1/2023
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