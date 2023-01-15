مدة الفيديو 59 minutes 58 seconds 59:58

الحصاد (2023/1/14)

تابع زين العابدين توفيق في الحصاد (2023/1/14) المواضيع التالية: – تونس في الذكرى الـ12 لثورتها.. واقع أزمة مركبة وأسئلة تتزايد. – مرافق البنية التحتية ومنشآت الطاقة الأوكرانية، تتعرض لموجة قصف عنيف.