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الاتحاد التونسي للشغل يحذر من ثورة شعبية

حذر حفيظ حفيظ، الأمين العام المساعد للاتحاد العام للشغل، مما سماه “ثورة شعب أفقرته الخيارات والسياسات اللاوطنية واللاشعبية للحكومات المتعاقبة”. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه رئيس هيئة الانتخابات..