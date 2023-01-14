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مظاهرات معارضة في تونس ضد ما سموه تفرد قيس سعيد بالسلطة

نظمت قوى وأحزاب معارضة ومنظمات مدنية تونسية مظاهرات احتجاجية ضد ما تسميه تفرد الرئيس قيس سعيد بالسلطة وتهديد الحقوق والحريات في البلاد وانتهاك استقلال القضاء.