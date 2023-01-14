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قصف متبادل بين القوات الأوكرانية والروسية على ضفتي نهر دنيبرو

يتواصل القصف المتبادل بين القوات الأوكرانية والروسية على طول ضفتي نهر دنيبرو في مقاطعة خيرسون (جنوبي أوكرانيا)، وذلك منذ انسحاب الروس من المدينة قبل أكثر من شهر.