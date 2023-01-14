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تطورات لافتة في حرب أوكرانيا.. عجز في تزويد العاصمة كييف بالكهرباء

أعلنت الإدارة العسكرية في كييف أن هجوما روسيا بصواريخ باليستية أو صواريخ “إس 300” استهدف منشأة كهرباء في العاصمة الأوكرانية على نحو اضطر سكانها إلى الاحتماء بمترو الأنفاق.