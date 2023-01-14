السودان.. موسيقى في الشارع

وسط الأزمات، لحن الفقراء من الأطفال يرسم الفرح بعيدا عن القاعات المغلقة. أحمد شاب سوداني يهوى العزف على آلة الكمان. ما قصته؟
14/1/2023