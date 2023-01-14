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السودان.. تراجع الفن المسرحي بسبب إهمال الدولة

يشهد الفن المسرحي في السودان تراجعا ملموسا بسبب عدم اهتمام الجهات المختصة بهذا القطاع وعزوف فنانين عن العمل، كما طال الإهمال البنى التحتية الثقافية.