السودان.. تراجع الفن المسرحي بسبب إهمال الدولة

يشهد الفن المسرحي في السودان تراجعا ملموسا بسبب عدم اهتمام الجهات المختصة بهذا القطاع وعزوف فنانين عن العمل، كما طال الإهمال البنى التحتية الثقافية.
14/1/2023