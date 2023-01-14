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الحصاد (2023/1/13)

تناول محمد كريشان في “الحصاد” (2023/1/13) المواضيع التالية: – موسكو تعلن السيطرة على سوليدار شرقي أوكرانيا. – أنقرة تطالب السويد بمكافحة ما أسمته استفزازات حزب العمال الكردستاني.