إعدام نائب وزير الدفاع الإيراني السابق بتهمة التجسس لجهات أجنبية

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق نائب وزير الدفاع الإيراني السابق “علي رضا أكبري”، بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات البريطانية.
14/1/2023