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دراسة دولية: مستويات حرارة قياسية للبحار والمحيطات عام 2022

خلصت دراسة أجراها فريق دولي من العلماء من 16 معهدًا في جميع أنحاء العالم إلى أن محيطات العالم سجلت بدورها مستويات حرارة قياسية للعام الرابع على التوالي في عام 2022.