تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
أخبار
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
البرامج
المزيد
اعرض المزيد
ريادة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
مدة الفيديو 02 minutes 26 seconds
02:26
دراسة دولية: مستويات حرارة قياسية للبحار والمحيطات عام 2022
خلصت دراسة أجراها فريق دولي من العلماء من 16 معهدًا في جميع أنحاء العالم إلى أن محيطات العالم سجلت بدورها مستويات حرارة قياسية للعام الرابع على التوالي في عام 2022.
13/1/2023
facebook
twitter
whatsapp