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تعيين مستشار خاص للتحقيق في تعامل بايدن مع وثائق سرية

أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند تعيين محقق خاص للتحقيق في اكتشاف وثائق سرية في منزل الرئيس جو بايدن وفي مكتب تابع له. من جانبه، قال بايدن إنه يتعامل بجدية مع تلك الوثائق.