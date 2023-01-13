مدة الفيديو 09 minutes 29 seconds 09:29

النشرة الاقتصادية (2023/1/13)

سجل الاقتصاد الألماني نموا خلال العام الماضي بلغت نسبته 1.9% على أساس سنوي، وفقا لتقديرات أولية لمكتب الإحصاء الحكومي. وجاء أداء أكبر اقتصاد في أوروبا أفضل من التوقعات رغم الارتفاع القياسي لأسعار..