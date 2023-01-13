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الحصاد (2023/1/12)

تناول حسن جمّول في نشرة “الحصاد” المواضيع التالية: ـ في موجة تصعيد جديد في الضفة الغربية.. قوات الاحتلال تقتل 3 فلسطينيين وتصيب العشرات في عمليات اقتحام بجنين ونابلس وقلنديا، وتشن حملة دهم واعتقال في