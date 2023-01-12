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مدة الفيديو 02 minutes 08 seconds
02:08
كوسوفو.. جهود سكان حي البوشناق للتعايش تصدم بالانقسام السياسي
تعد مناطق شمالي كوسوفو القريبة من الحدود مع صربيا بؤرة للتوتر خلال الأزمات، خاصة في الأحياء التي يسكنها الألبان من جهة، وتلك التي يسكنها الصرب من جهة أخرى.
12/1/2023
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