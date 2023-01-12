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غموض بشأن مصير المعارك على جبهة سوليدار

لا يزال الغموض يحيط بمصير المعارك الدائرة في مدينة سوليدار شرقي أوكرانيا رغم تأكيد مجموعة فاغنر الروسية الخاصة بأن مقاتليها حسموا المعارك على الأرض.