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شمس القطامي.. أول رائدة أعمال قطرية تدير مطعمًا شعبيا في سوق واقف

تعدّ السيدة شمس القطامي أول رائدة أعمال قطرية في سوق واقف ومبتكرة بهارات لأطباق قطرية متنوعة ومتعددة المذاقات، عرفها رواد سوق واقف جيدا وخاصة خلال كأس العالم.