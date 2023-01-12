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تونس.. تحذير من أن الاقتصاد في خطر والمطالبة ببرنامج للإنقاذ

حذر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة من أن اقتصاد البلاد في خطر، مشيرا إلى أن الحل يكمن في برنامج عاجل للإنقاذ.