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توقعات النمو الاقتصادي للدول العربية للعام 2023

حذر البنك الدولي من أن الاقتصاد العالمي على شفا الركود في عام 2023 مخفضا توقعاته للنمو إلى 1.7%، وتشير التوقعات أيضا إلى تراجع النمو الاقتصادي في الدول العربية.