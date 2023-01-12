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تعزيز التحالف العسكري بين واشنطن وطوكيو

أعلنت الولايات المتحدة واليابان اتفاقهما على تعزيز تحالفهما العسكري لمواجهة التهديدات الصينية. وتمخض اجتماع واشنطن بين وزراء البلدين للخارجية والدفاع عن توسيع المادة الخامسة من المعاهدة الدفاعية..