مدة الفيديو 10 minutes 01 seconds 10:01

النشرة الاقتصادية (2023/1/12)

أقر برلمان السلفادور قانوناً للأوراق المالية المرتبطة بالعملات المشفرة سيسمح بجمع التمويل عن طريق أول سندات سيادية تُصدر عبر تقنية بلوكتشين على مستوى العالم. وسيعزز مشروع القانون خطط الرئيس..