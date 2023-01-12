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مدة الفيديو 10 minutes 01 seconds
10:01
النشرة الاقتصادية (2023/1/12)
أقر برلمان السلفادور قانوناً للأوراق المالية المرتبطة بالعملات المشفرة سيسمح بجمع التمويل عن طريق أول سندات سيادية تُصدر عبر تقنية بلوكتشين على مستوى العالم. وسيعزز مشروع القانون خطط الرئيس..
12/1/2023
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