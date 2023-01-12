مدة الفيديو 56 minutes 50 seconds 56:50

الحصاد (2023/1/11)

تابعت ليلى الشيخلي في “الحصاد” (2023/1/11) المواضيع التالية: – روسيا تدفع بالقيادة العليا لقواتها المسلحة إلى ساحة المعركة. – الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة يقول إن الاقتصاد في خطر.