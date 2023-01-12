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ارتفاع الضرائب والتكلفة الإنتاجية للدواجن في الأردن

يشكو صغار مربي الدواجن في الأردن من ارتفاع التكاليف التشغيلية والضرائب عليهم، ويؤكدون أن عددا منهم غادروا السوق بعد تراكم خسائرهم.