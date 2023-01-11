ماذا تعرف عن مجموعة فاغنر؟

تتلاحق التطورات في أوكرانيا على جبهة باخموت سوليدار بمنطقة دونيتسك في ظل تقدم روسي بها لكن بالارتكاز على مليشيات فاغنر، في هذا التقرير نتعرف أكثر على فاغنر ونشأتها وانتشارها.