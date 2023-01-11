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تعرف على قصة القرية الفيتنامية في المغرب

يعيش في المغرب مغاربة ذوو ملامح آسيوية، في قرية تسمى محليا بالقرية الفيتنامية، وقد دُشن في المغرب مؤخرا “باب الفيتنام”. فما قصتهم؟