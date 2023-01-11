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الحصاد (2023/1/10)

تناولت فدى باسيل في نشرة الحصاد المواضيع التالية: ـ الناتو والاتحاد الأوروبي يعلنان اتفاقا جديدا للشراكة، وروسيا على رأس قائمة التهديدات، والصين تشكل تحديا وتوافق على دعم أوكرانيا.. ـ وعلى الأرض.. بعد