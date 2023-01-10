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رجل الجرائد في غزة

ظل الفلسطيني طلال طه المعروف في غزة باسم “رجل الجرائد” يجمع الصحف على مدى نصف قرن حتى تكدست في منزله، فما قصته؟