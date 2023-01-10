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دخول مساعدات إنسانية أممية إلى إدلب عبر معبر باب الهوى

أفاد مراسل الجزيرة في سوريا بأن شاحنات تحمل مساعدات إنسانية أممية دخلت إلى محافظة إدلب عبر معبر باب الهوى الحدودي، وفق آلية إدخال المساعدات الأممية السابقة.