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السندباد البحري تميمة خليجي 25 جزء من التراث العراقي

استدعوه من التاريخ ليكون شاهدا على الحاضر، هو السندباد البحري، ليكون تميمة رسمية لبطولة خليجي 25 لكرة القدم المقامة في البصرة جنوبي العراق.