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الحصاد (2023/1/9)

تابعت إلسي أبي عاصي في الحصاد (2023/1/9) المواضيع التالية: – تصاعد المعارك على جبهات الشرق في أوكرانيا. – مجلس الأمن يقرر بالإجماع تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا.