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البزكشي.. أشهر الألعاب وأكثرها شعبية في أفغانستان

تعدّ رياضة البزكشي من أشهر الألعاب في أفغانستان وأكثرها شعبية، خصوصا في الولايات الشمالية. ويعتبر الأفغان هذه اللعبة مصدر فخر لهم لكونها ترمز للشجاعة والقوة.