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مكتبة الساقي العربية تغلق أبوابها نهائيا في لندن

بعد أكثر من 4 عقود على تأسيسها في لندن وخدمتها للكتاب العربي، أغلقت دار الساقي أبوابها نهائياً. فما القصة؟