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الحصاد (2022/12/31)

خلال الساعات الماضية دخل العالم تباعا إلى العام الجديد وكل شعب يحمل أمنياته وتطلعاته. عثمان آي فرح يعرفنا على أهم الأحداث المفصلية التي عاشها العالم عام 2022.