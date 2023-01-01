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البرازيل.. تواصل الاستعدادات لتنصيب الرئيس المنتخب دا سيلفا

تستعد العاصمة البرازيلية برازيليا لتنصيب الرئيس المنتخب والزعيم اليساري لولا دا سيلفا بحضور زعماء من مختلف أنحاء العالم.
1/1/2023