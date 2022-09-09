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يملك ولا يحكم.. ما صلاحيات ملك بريطانيا؟

رغم أن العاهل البريطاني يملك ولا يحكم، فإن لديه العديد من الصلاحيات والمهام الدستورية، من أبرزها: إجراء الانتخابات العامة، والتدخل في أوقات الأزمات،