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قتلى وجرحى في غارات روسية على غربي إدلب

أفاد مراسل الجزيرة في سوريا بأن 7 مدنيين قتلوا وجرح 12 آخرون، في غارات شنتها طائرات حربية روسية استهدفت منزلاً على أطراف قرية حفسرجة غربي إدلب.