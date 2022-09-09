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تيغراي ودعوة المجتمع الدولي للتوسّط من أجل هدنة.. هل من مجيب؟

قال رئيس جبهة تيغراي الإثيوبية إن الجبهة تقترح وقف الأعمال القتالية ورفعا كاملا للحصار، ووصولا غير مشروط للمساعدات الإنسانية.
9/9/2022