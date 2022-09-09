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ما "عملية جسر لندن"؟

يبدأ مع يوم وفاة ملكة بريطانيا، الذي يطلق عليه مصطلح d-day، تنفيذ بروتوكول خاص وضع في ستينيات القرن الماضي تحت مسمى “عملية جسر لندن”، ويتضمن مجموعة من المخططات والترتيبات.