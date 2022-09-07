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الدبكة الفلسطينية.. رقصة الأرض

تعتبر الدبكة موروثا يلازم الفلسطينيين في أفراحهم، ويحرصون على توريثه من جيل إلى آخر خوفا عليه من الضياع وحفاظا على هويتهم من الاندثار.
7/9/2022