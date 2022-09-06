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قصص مآسي الفيضان في باكستان

الفستان الأبيض حلم كل أم وأب، أجهضه كابوس خريف الفيضانات في باكستان، كان مريد حسين سائق شاحنة في ولاية البنجاب يستعد لحفل زفاف ابنته، لكن ما حدث من فيضانات مفاجئة دمر هذا الحلم.