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الحصاد (2022/9/5)

سلط عبد القادر عياض في ملف الحصاد على الاعتراف المتأخر للاحتلال الإسرائيلي بوجود احتمال كبير لمسؤولية جنوده عن اغتيال شيرين أبو عاقلة قبل 3 أشهر. كما تطرق أيضا لتطورات الوضع في العراق.