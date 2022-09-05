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محطات مهمة في مسيرة ليز تراس

فازت ليز تراس بزعامة حزب المحافظين؛ لتصبح رئيسة للحكومة البريطانية خلفا لبوريس جونسون. هذا التقرير يستعرض محطات بارزة في مسيرة حياتها.
5/9/2022