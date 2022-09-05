مدة الفيديو 56 minutes 41 seconds

الحصاد (2022/9/4)

تابع جلال شهدا في الحصاد (2022/9/4) المواضيع التالية: رام الله بالضفة الغربية المحتلة تشهد هجوما بالرصاص على حافلة إسرائيلية. الاحتلال الإسرائيلي يهدد بسحب ترخيص 6 مدارس لمخالفتها منهجه.
5/9/2022