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تلاحق الوقائع السيئة لحادث تفجير خطي الغاز نورد ستريم

حذر مجلس حلف شمال الأطلسي من أن أي هجمات متعمدة ضد البنية التحتية للحلفاء ستقابل برد فعل موحد وحازم، وقال المجلس إن تفجير نورد ستريم حادث متعمد.