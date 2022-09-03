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طرق لتجاوز نقص إمدادات الطاقة.. ما بدائل الغاز الروسي؟

أثار إغلاق خط غاز “نورد ستريم 1” إلى أجل غير مسمى تساؤلات بشأن الطرق البديلة أمام أوروبا لتجاوز أي نقص في إمدادات الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء.