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حمام ملوان.. صحة وسياحة في الجزائر

تستقطب حمام ملوان بولاية البليدة، جنوب شرق العاصمة الجزائر، مئات من الزوار بالصيف كما في الشتاء. هذه البلدة تتميز بطبيعتها الخلابة وحماماتها المعدنية الدافئة.