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الحصاد (2022/9/2)

ناقش محمد كريشان في الحصاد مواضيع عدة منها: شركة غاز بروم الروسية تقرر إغلاق خط الغاز نورد ستريم إلى أجل غير مسمى. برلين تؤكد أنها حققت تقدما في طرق بديلة لإمدادات الغاز.