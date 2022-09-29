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مدة الفيديو 00 minutes 45 seconds
00:45
ماذا تعرف عن منظومة هيمارس الصاروخية؟
تصنّف منظومة هيمارس أنها راجمة صواريخ دقيقة التوجيه، تحمل الواحدة منها 6 صواريخ من عيار 227 مليمترا بمدى يقدر بنحو 80 كيلومترا. تعرف على مميزات هذه المنظومة.
29/9/2022
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