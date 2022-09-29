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الجنيه الإسترليني.. مسيرة تاريخية

للجنيه الإسترليني تاريخ طويل يمتد لأكثر من 1200 عام، وشهد هذا الجنيه تحولات هيكلية عبر تاريخه الطويل، التقرير يستعرض نشأة الجنيه الإسترليني وأبرز الأزمات التي مر بها.