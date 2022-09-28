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استفتاءات في مقاطعات أوكرانية للانضمام إلى روسيا.. ماذا حدث فيها؟

تنظر أوكرانيا وروسيا بأهمية بالغة إلى المناطق الأربع التي أجريت فيها استفتاءات الانضمام إلى روسيا، وهي لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون.
28/9/2022